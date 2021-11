Inter su Frattesi, GdS: “Ha momenti di Barella, in queste specialità lo ricorda”

La Gazzetta dello Sport promuove a pieni voti la prova del centrocampista del Sassuolo contro il Milan. L'Inter osserva

L’Inter osserva da vicino Davide Frattesi per il centrocampo del futuro. I dirigenti nerazzurri da inizio stagione monitorano i progressi del giocatore, grande protagonista ieri nella vittoria del Sassuolo contro il Milan. Voto 7 per La Gazzetta dello Sport e il seguente giudizio: “Momenti da Barella. Palla al piede parte in progressione inarrestabile, ha un fisico agile e potente come quello dell’interista. Incursioni e ritmo sono da grande mezzala”, si legge.