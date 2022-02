Frattesi: “Mercato? Non ci penso. Mi rivedo in Barella, Scamacca somiglia a Ibra”

Il centrocampista del Sassuolo, nel mirino dell'Inter, Davide Frattesi ha parlato della grande stagione che sta disputando

«Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati».