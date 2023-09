CorSport su Frattesi: “Sta volando, non metterlo titolare in un derby è…”

Archiviata la pausa Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato che presenta subito il derby di Milano: "Tre partite, punteggio pieno, 8 gol fatti sia per l’Inter che per il Milan (che ne ha subiti 2, contro lo 0 dei nerazzurri), Lautaro Martinez capocannoniere con 5 gol, Giroud vicecapocannoniere con 4. Nella stagione scorsa si sono sfidate 5 volte, 4 vittorie per Inzaghi, una per Pioli, 8 gol dell’Inter, 3 del Milan che dai nerazzurri è stato eliminato nella semifinale di Champions League e battuto nella Supercoppa", l'analisi del Corriere dello Sport che poi si concentra su Frattesi: