Freuler: “Eriksen? Eravamo tutti preoccupati. I nostri pensieri sono per lui”

Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta e della Svizzera, ha parlato anche di quanto accaduto a Christian Eriksen

"È stato difficile capire in quel momento cosa fosse successo. Quando ho visto le immagini eravamo in aeroporto, ed eravamo tutti preoccupati per le sue condizioni e per la sua famiglia. Era un momento particolare e difficile per tutti noi, i nostri pensieri erano e sono per Christian. Spero adesso stia bene. In campo non voglio pensare a queste cose perché poi diventa difficile concentrarmi sulla partita".