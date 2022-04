Frey su Radu: “Mi dispiace perché l’ho visto molto giù, non era facile. Si esagera con…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro, che punta il dito contro la costruzione dal basso richiesta dagli allenatori

Sebastian Frey, ex portiere dell'Inter, è intervenuto a notizie.com per parlare dell'errore di Radu contro il Bologna. Un errore costato molto all'Inter: "Errore Radu? Non era un passaggio facile da gestire, si esagera nel possesso da dietro. Sono gli allenatori che chiedono di giocare in questo modo. Mi dispiace tanto per lui è un episodio che ha condizionato una partita e che, mi auguro di no, potrebbe condizionare un eventuale scudetto. Mi dispiace perché gioca poco, ritrovarsi in questa condizione non è facile soprattutto dal punto di vista psicologico''.