Frey: “Europeo? Francia grande favorita, ma occhio all’Italia. Al Mondiale…”

Le considerazioni dell'ex portiere nerazzurro a proposito della sua nazionale e di quella di Mancini

Sebastien Frey , ex portiere dell'Inter, ha parlato delle ambizioni della sua Francia all'Europeo in corso. Queste le sue parole ai microfoni di TMW:

"Penso che con il caso Benzema debba andare per forza tutto bene. Se i Bleus non troveranno la via della rete e non vinceranno le partite, si potranno infatti creare diverse polemiche anche e soprattutto sulla convocazione dopo tanto tempo dell'attaccante del Real Madrid. Lo spogliatoio potrebbe risentirne fino a esplodere".