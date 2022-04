Frey: “Inter, con la Juventus i campioni devono fare la differenza. Inzaghi…”

Il pensiero dell'ex portiere nerazzurro a proposito del derby d'Italia in programma stasera allo Stadium

E' il giorno di Juventus-Inter e la tensione è alle stelle. Del match di stasera e del peso che ha anche per Inzaghi ha parlato l'ex nerazzurro Sebastien Frey. Questo il suo pensiero ai microfoni di TMW: "Sappiamo che oggi per un tecnico può succedere di tutto e molto velocemente. Penso che l'anno scorso si sia guadagnato fiducia, oggi è in discussione perché quando le cose non vanno i primi colpevoli sono gli allenatori. Spero possa vincere e tornare a dare tranquillità alla piazza per lottare per vincere lo scudetto".