Frey: “Inter, Marotta è uno dei segreti. Ho parlato con lui di recente e…”

Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, ha parlato proprio dei nerazzurro ai microfoni di TVPlay. Queste le sue considerazioni: “Credo che uno dei segreti dell’Inter sia la gestione di Marotta. Ho avuto modo di parlare con lui recentemente e anche solo attraverso la sua presenza carismatica è in grado di trasmettere sicurezza e serenità. Sono fiducioso perché vedo una rosa molto più ampia e superiore rispetto a Milan, Napoli e Juventus. Poi i bianconeri potranno dare fastidio da marzo in avanti perché senza avere le coppe avranno più freschezza rispetto alle altre, ma sono ottimista che l’Inter possa portare a casa almeno un trofeo in questa stagione”.