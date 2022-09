Frey: “Inzaghi? Mi chiedo se sia l’uomo giusto per l’Inter. Le vicende societarie…”

Sebastien Frey, ex portiere dell'Inter, a margine di un evento benefico tenutosi a Nizza ha parlato delle difficoltà di inizio stagione dei nerazzurri: "L'Inter ha avuto un inizio di stagione complicato. Come sapete il club è in vendita. Credo che in questo momento all'interno del club ci sia un po' di confusione. Credo che questo si rifletta anche sul terreno di gioco. Sulla carta sono una grande squadra, ma in questo momento non si vede, penso sia anche una questione extrasportiva che non permette ai giocatori di esprimersi serenamente. Dall'altra parte abbiamo la Roma, una delle squadre favorite per il titolo. Nello scorso mercato hanno preso giocatori come Dybala, giocatori importanti. Sarà una partita molto interessante. E poi c'è Mourinho, un grande leader, un allenatore che può influenzare una partita in qualsiasi momento. Inzaghi? Simone è un amico, ha fatto cose straordinarie con la Lazio. Mi chiedo però se sia l'uomo giusto per l'Inter in questo momento. Me lo chiedo perchè la squadra non riesce a svoltare, e per forza di cose lui è il primo ad essere in discussione. Spero per lui che riesca ad invertire la tendenza. Ma per il bene dell'Inter dobbiamo tenere tutte queste cose in considerazione".