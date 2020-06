Frey: “Lautaro? Farei di tutto per tenerlo, è un valore aggiunto. Sicuramente l’Inter tornerà…”

Sebastien Frey esprime il suo punto di vista sulla situazione di Lautaro Martinez. L’ex portiere nerazzurro ritiene l’attaccante un valore aggiunto per il club: “Se io fossi nell’Inter farei di tutto per tenere un giocatore così che per me può diventare un giocatore fondamentale. Il Barcellona se vuole il giocatore ha il potere per acquistare il giocatore. La soluzione la troveranno, se il Barça vuole il giocatore e lui vuole il Barça, non vedo questa difficoltà. Lautaro al 100% è un valore aggiunto, se vuole andare bisognerà fare delle valutazioni, non penalizzare la squadra o il giocatore. Sicuramente l’Inter tornerà sul mercato per prendere un altro grande campione, questo deve essere un segnale. Marotta credo sia uno dei più grandi manager in Europa, cercheranno di trovare un’alternativa altrettanto buona quanto Lautaro“.

(Corriere dello Sport)