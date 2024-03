Secondo Frey, Thiago Motta è pronto per il salto in una panchina di una big: ecco le sue dichiarazioni a TVPlay.it

Sebastien Frey ha parlato a TVPlay.it del futuro di Thiago Motta, nel mirino della Juventus ma non solo:

"Gilardino? Nel Genoa c’è un progetto e fossi nei dirigenti lo confermerei subito. Thiago Motta invece farebbe bene subito in una big, lo vedo già pronto. La Fiorentina? Confermerei Italiano. Invece per uno con la personalità di Motta una piazza come Napoli sarebbe perfetta".