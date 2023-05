Frey: “Stasera cuore diviso a metà. Handanovic merita di giocare stasera”

Sebastien Frey, ex portiere di Inter e Fiorentina, ha parlato così prima della finale di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset: "Sono il meno adatto a parlare, il mio cuore è diviso in due: la parte razionale dice che l'Inter è favorita, il cuore mi dice che la Viola può fare qualcosa di straordinario. Per l'Inter possono essere decisivi in tanti, sono un grande ammiratore di Dzeko: Lautaro è una certezza. Cabral sta bene, io punterei sul mio pupillo Castrovilli: è un potenziale grande giocatore. Handanovic? Ha fatto una grande carriera, ha difeso con grande qualità la porta dell'Inter per anni: farlo giocare stasera da capitano è un premio meritato. Spero esca di scena con un trofeo".