Friburgo, Streich: “Retropassaggio Locatelli-Szczesny e comportamento Juve: sono basito”

Il tecnico dei tedeschi si lamenta dell'arbitraggio dopo la sfida contro la Juventus degli ottavi di Europa League

Alessandro De Felice

Christian Streich non ci sta. L'allenatore del Friburgo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Il tecnico dei tedeschi attacca l'arbitraggio del direttore di gara e il comportamento dei bianconeri di Allegri, non sanzionato - a suo modo di vedere - adeguatamente.

"Ho riflettuto a lungo su come giocare e posso dire che l'abbiamo fatto nel modo giusto. Davanti abbiamo giocato bene, loro hanno fatto un paio di contropiedi pericolosi. Poi c'è stato il rigore, il rosso e la gara è stata dura da affrontare. Abbiamo però continuato a giocare e non so che sarebbe successo se avessimo segnato l'1-1. Poi c'è stato il retropassaggio di Locatelli per Szczesny, non so perché non sia stato fischiato... E' difficile da accettare ma lo facciamo. Però faccio i complimenti alla Juventus per il passaggio di turno".

La Juventus è stata favorita dall'arbitro a suo avviso per il suo status di big?

"Non voglio discutere di una punizione o di un fallo laterale, a volte le situazioni ci stanno. Quello che non capisco è che se una squadra subisce falli viene svantaggiata, perché quella avversaria manda via il pallone? Perché si mettono davanti al pallone? E' successo almeno 40 volte. Non puoi farlo, non puoi fare ostruzione. Bisogna lasciare la palla dopo un fallo, non capisco perché non venga sanzionato questo comportamento. Sono basito. Se la prendi con le mani dopo un fallo, devi prendere il giallo. Sono basito: dopo questo comportamento dei giocatori della Juventus, è stato dato un giallo solo dopo 83', a cosa ci serve? Se lo facciamo noi, veniamo sanzionati e ammoniti subito".

(Fonte: TMW)