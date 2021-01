Il Corriere dello Sport apre l’edizione di venerdì 22 gennaio con il possibile cambio in panchina in casa Roma: “Friedkin vuole Allegri. Domani sfida decisiva: fiducia a tempo al portoghese. Fonseca in bilico”.

Il quotidiano parla anche di Milan con la presentazione di Mario Mandzukic e di Lazio con il successo dei biancocelesti negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma.