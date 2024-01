Di Francesco torna a sorridere: il Frosinone batte in rimonta il Cagliari 3-1

I ciociari tornano a vincere e salgono a quota 22 in classifica: sconfitta numero 11 per il Cagliari di Ranieri

Vittoria in rimonta per il Frosinone che, di fronte al pubblico amico, batte 3-1 il Cagliari e interrompe una striscia di cinque sconfitte consecutive.

Il gol di Sulemana al 26' regala il vantaggio al Cagliari ma al 64' ci pensa Mazzitelli a trovare il pareggio. Ad un quarto d'ora dalla fine, invece, arriva il nono gol in campionato di Soulé. Il Frosinone, poi chiude i conti a tempo scaduto con la rete di Kaio Jorge. I ciociari tornano a vincere e salgono a quota 22 in classifica: sconfitta numero 11 per il Cagliari, sempre quartultimo e fermo a 18 punti.