Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, è tornato ad analizzare il passaggio di turno in Coppa Italia del Napoli grazie all’eliminazione dell’Inter di Conte: “Forse io ho visto altre partite. Merito al Napoli che è andato in finale, ma ha passato una volta la metà campo e ha avuto bisogno di tre paratone di Ospina. E merito al Milan che non le ha prese, ma la metà campo non l’ha proprio mai superata”.