Frosio: “Il calcio di Conte è dogmatico, non chiede ai giocatori di pensare. Panico se…”

“Nel calcio di oggi bisogna adattarsi, cambiare, trovare soluzioni. L’Inter è intestardita nel voler essere se stessa a tutti i costi, senza sapere cos’è. Quello di Conte è un calcio dogmatico, che non chiede ai giocatori di pensare ma di eseguire. E quando l’esecuzione non funziona, subentra il panico”. Con queste considerazioni Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha analizzato e fotografato la situazione in casa Inter per quanto concerne il gioco ed un eventuale piano B.