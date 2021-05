Frosio (GdS): “Al Var per convalidare questo fantastico gol di Lautaro perché i tuffi…”

Il gol in rovesciata di Lautaro Martinez non è stato convalidato per una presunta spinta di Lukaku su Chiellini. Il giornalista della Rosea spiega perché invece al Var sarebbe stato da convalidare.

Redazione1908

Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha sottolineato la bellezza del gol in rovesciata di Lautaro Martinez, non convalidato in occasione di Juventus-Inter: "Ecco, io andrei al Var per convalidare questo fantastico gol di Lautaro, perché i tuffi in area non devono farli gli attaccanti ma neanche i difensori, ché hanno stufato".