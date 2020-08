Frosio (GdS): “Nei migliori 23 della CL scelti dalla Uefa, indovinate chi manca? Icardi non…”

Alex Frosio ha commentato la scelta della Uefa relativa ai migliori giocatori che hanno disputato la Champions League che si è appena conclusa. Naturalmente forte la presenza della squadra che si è aggiudicata il trofeo. E poi qualche polemica: “La commissione tecnica della Uefa ha scelto i 23 migliori della Champions 2019-20. C’è tutto il Bayern (ma non Coman…), c’è Messi, c’è Sterling, c’è il Papu. Indovinate chi non c’è?” E al suggerimento del nome di Mauro Icardi il giornalista della Rosea ha prontamente risposto: “Icardi non lo mettono neanche nei primi cento…”