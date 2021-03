Frosio: “Inter? C’è una cosa che continuo a sentire da chi dovrebbe guardare meglio le partite”

La costruzione dal basso è uno dei temi più discussi e attuali del calcio di oggi. Frosio si concentra su quanto messo in mostra dall'Inter e sulla forza della LuLa.

Alex Frosio si focalizza spesso sulla costruzione dal basso, quando racconta le squadre che la scelgono per impostare il proprio gioco. Di costruzione dal basso si parla spesso anche in maniera impropria, ma a proposito dei nerazzurri il giornalista della Gazzetta dello Sport ha aggiunto: "L’Inter non è un buon esempio perché va spesso diretta da Lukaku . Quante volte l’ho già sentita, da chi dovrebbe guardare meglio le partite".

"Lukaku-Lautaro è una grande coppia. La migliore al mondo? Non saprei, semplicemente perché i contendenti non sono molti. In un calcio di molti tridenti, ci sono poche coppie: mi viene in mente Kane e Sonny ma chi altri?", ha aggiunto Frosio, coinvolgendo i tifosi nella discussione sui social.