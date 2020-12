“Vorrei sottolineare la straordinaria professionalità del signor Christian Eriksen. Mi immagino un presuntuosetto qualunque – meglio non far nomi – quante ne potrebbe dire al suo posto”. Alex Frosio ha voluto elogiare con queste parole il comportamento del centrocampista danese, che è stato messo in campo da Conte negli ultimi due minuti di recupero. Una situazione che si era già verificata, ma che ieri è saltata all’occhio con particolare enfasi.