Frosio (GdS): “Sanchez di un’altra categoria. Si può dire che Conte ad un certo punto li ha…”

Alex Frosio ha seguito e commentato Inter-Fiorentina con grande attenzione, curioso di come si sarebbe disposta in campo rosa di Antonio Conte. I primi complimenti sono per Lautaro Martinez (“movimento da enorme ATTACCANTE”). Complimenti anche per Alessandro Bastoni, nonostante la difesa e la fase difensiva ieri non abbiano brillato: “A me impressiona la personalità di Bastoni, nell’anticipo, nella scelta delle giocate, senza paura, ancora di più in questa posizione da centrale (che è la sua): 21 anni, giusto sottolineare anche quando quelli bravi sono italiani”. E ancora: “Sanchez, in Italia, se sta bene è di un’altra categoria”.

La rimonta dell’Inter e le critiche: “Si può dire che a un certo punto Conte li ha messi dentro tutti un po’ a ca… di cane oppure è un genio? Poi, se Conte pensava di sistemare la difesa con Kolarov difensore centrale, io boh. Ne ha combinate un po’, mi sembra”.