EDICOLA TS – Fuga Inter, ma che Toro! Dumfries regala a Inzaghi la 7° di fila

"Fuga Inter, ma che Toro!". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 23 dicembre 2021 in merito alla vittoria dell'Inter contro i granata. "Dumfries regala a Inzaghi la 7° vittoria di fila. Per i granata ennesimo KO a testa alta". In taglio alto si parla di mercato Juventus: "Juve, prendi un bomber". Di spalla, invece, il Milan: "Riecco il Milan. Tonfo Napoli, grande Spezia".