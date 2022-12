Serie A, via al fuorigioco semiautomatico. Cambia la data: partirà da 27 gennaio

"Il concetto principale del Saot è quello di stabilire la posizione di un giocatore in appunto pochi secondi utilizzando l’intelligenza artificiale (ma non col “chip” nel pallone, quello solo in ambito Fifa): le 12 telecamere installate nello stadio tracceranno 29 punti di ogni giocatore, indicando la sua posizione in campo con precisione infallibile grazie a 50 fotogrammi al secondo. L’impulso arriverà alla sala-Var (non all’orologio per la “Goal Line Technology”) e l’uomo, in questo caso, tornerà dirimente e decisivo per la definizione di fuorigioco “attivo” o “passivo”. Sarà quindi una bella rivoluzione che è andata in scena in finale di Supercoppa Europea Real Madrid-Eintracht Francoforte, in alcune gare di Champions League (con altri sensori rispetto a quelli inseriti nel pallone), che naturalmente è stata protagonista al Mondiale in Qatar e che venne sperimentata per la prima volta in due partite del Mondiale per Club proprio in Qatar (2021) e nell’Arab Cup".