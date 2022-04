La furia Inter travolge Mourinho: i ragazzi di Inzaghi danno la prima spallata al campionato

La furia Inter travolge Mourinho e permette ai nerazzurri di dare la prima spallata a questo campionato. L'analisi del Corriere della Sera

"La furia dell’Inter travolge l’amico Mourinho, la sua Roma svagata e regala il primo posto a Simone Inzaghi. La doppietta, rincorsa e sorpasso, è per il momento riuscita. I nerazzurri avevano perso la testa a febbraio con il pareggio di Napoli, tornano in vetta dopo aver surclassato il Milan in Coppa Italia, niente succede per caso. Bisogna stasera attendere la risposta rossonera all’Olimpico con la Lazio, ma il successo dell’Inter sarà un fastidio insistente nella testa della squadra di Pioli, in ritardo di un punto. Gli uomini di Inzaghi tentano di dare una prima spallata al campionato, mercoledì a Bologna l’altra chance da sfruttare".