Futre: “Italia, dov’è finita la vostra allegria? Perché avete più campioni? Incredibile”

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex attaccante portoghese Paulo Futre ha espresso il suo stupore per l'eliminazione dell'Italia

«Moltissimo. Sta parlando con l’unico portoghese che nel Mondiale 1982 tifava per l’Italia contro il Brasile: il mio idolo era Bruno Conti, mancino come me, con una classe da brasiliano. Quell’Italia dava il meglio nelle difficoltà, difendendosi bene ma attaccando sempre. Proprio come l’Italia campione d’Europa».

Per questo la sconfitta contro la Macedonia fa ancora più male, non trova?

«Certo. Il cambio di stile della scorsa estate mi aveva fatto credere in una nuova era del calcio italiano ed ero molto preoccupato per il Portogallo per lo spareggio. Invece non avete più campioni. E senza la magia che si era creata nel gruppo all’Europeo, sono tornati a galla i difetti. Perché dopo Del Piero e Totti non avete più tirato fuori un campione? Sembra impossibile».