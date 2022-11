Futre rivela: “Mourinho poteva tornare al Real, ma ha preferito la Roma”

L'ex giocatore, in una lunga intervista a SerieANews.com, rivela un piccolo retroscena sullo Special One

Intervistato da SerieANews.com, Paolo Futre non ha dubbi: Mourinho ha optato per la proposta della Roma invece di una seconda esperienza al Real Madrid. "José l’anno scorso ha vinto la Conference e ha accettato il progetto della Roma, ci crede dal momento in cui ha firmato".