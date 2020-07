Inter, dopo l’arrivo di Hakimi è in bilico il futuro di un esterno. TS: “Conte valuterà se…”

Il mercato dell’Inter si è aperto con l’acquisto di due esterni destri. Dopo Vagiannidis, il club nerazzurro ha chiuso il grande colpo Hakimi con l’accordo con il Real Madrid sulla base di 40 milioni più cinque di bonus. Con la permanenza di Candreva e D’Ambrosio, con l’addio praticamente certo di Moses, il futuro del classe 2001 greco resta in bilico, come riferisce Tuttosport: “Il ragazzo svolgerà la breve preparazione pre-campionato con Conte che poi valuterà se tenerlo o darlo in prestito“.