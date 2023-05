Fiorentina, G. Berti: “Inter la più forte in Italia. Come si batte? Speriamo che…”

Le parole dell'ex calciatore: "Secondo me la Fiorentina sarà al 100%, poi in una partita secca può succedere di tutto"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Gianluca Berti, ex calciatore, ha parlato così in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina: "Dobbiamo sperare che loro abbiano la testa alla finale di Champions. L’Inter è la squadra più forte del campionato, anche più del Napoli. I giocatori però il campanellino della Champions lo hanno sempre in testa. Secondo me la Fiorentina sarà al 100%, poi in una partita secca può succedere di tutto. La testa sarà fondamentale. Ce la giochiamo alla grande, nonostante loro siano nettamente superiori. Mi auguro che avranno la testa alla finale di Champions".