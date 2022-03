G. Ferri: “Inter? Fondamentale non dare a Brozovic il tempo di ragionare”

Le parole dell'ex granata: "Bremer? Intanto, col rinnovo di contratto ha dimostrato di tenere al Toro e di essere un grande uomo"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino, Giacomo Ferri, ex calciatore granata, ha parlato così in vista della sfida di domani contro l'Inter: "Vero, il Toro ha portato a casa solo tre punti nelle ultime sei partite. Ma le prestazioni raramente sono mancate. Mi aspetto che la squadra di Juric giochi sempre con la stessa identità. Sarà fondamentale non dare a Brozovic il tempo di ragionare. Bloccare la prima costruzione avversaria è la priorità, per poi ripartire subito con le giocate di Brekalo. Ammetto che non lo conoscevo, ho scoperto un grande giocatore, ha i colpi per determinare. Bremer? Intanto, col rinnovo di contratto ha dimostrato di tenere al Toro e di essere un grande uomo, oltre che grande giocatore. È stato un gesto raro e un segnale del fatto che anche la società granata ha i suoi meriti".