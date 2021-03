G. Ferri: “Inter, il più forte è Conte. Mi conforta una cosa. Il Torino deve…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Ferri, che per tanti anni ha vestito la maglia del Torino, parla della gara tra i granata e l'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Ferri, che per tanti anni ha vestito la maglia del Torino, parla della gara tra i granata e l'Inter. "Il più forte è Conte, la squalifica che gli impedisce di guidare dalla panchina mi conforta. In campo il mister si fa sentire, in tribuna non sarà la stessa cosa... Antonio è il numero uno, non solo in Italia: nel mondo".