Inter, Gabigol deve scegliere il suo futuro: il Flamengo spera, ma attenzione al colpo di scena

L’incredibile stagione con la maglia del Flamengo ha rilanciato le ambizioni di Gabigol, tornato a segnare in patria dopo le esperienze molto deludenti in Europa con Inter e Benfica. Terminato il prestito, ora dovrà scegliere la nuova destinazione – questa volta a titolo definitivo – con l’Inter che vuole accumulare un tesoretto da investire già a gennaio per rafforzare la rosa di Antonio Conte.

Da tempo, Flamengo e Inter hanno avviato i contatti per il passaggio a titolo definitivo del classe 1996. C’è da trovare un accordo con il club nerazzurro che lo valuta 30 milioni mentre quello carioca 20.

Come riferisce Calciomercato.com, Gabriel Barbosa dà la priorità al Flamengo, ma la sua è una scelta di vita e non esclude un ritorno in Europa. L’Inter osserva e spera di cederlo nel ‘Vecchio Continente’ per non essere costretta abbassare le proprie pretese.