Gabigol: “Record Libertadores? Non ho parole per descrivere quello che provo”

L'ex attaccante dell'Inter, ora al Flamengo, Gabigol ha parlato del record in Coppa Libertadores dove ha superato mostri sacri come Zico e Pelé raggiungendo quoti 18 gol. Queste le sue dichiarazioni dopo aver raggiunto il traguardo:

"Sono molto felice e onorato di raggiungere numeri come questi, di superare nomi che sono storici e sono sempre stati i miei riferimenti. Non ho nemmeno una parola per descrivere quello che provo. Voglio continuare ad aiutare il Flamengo durante le partite con i gol e i record verranno fuori naturalmente. Sono davvero molto contento di tutto questo".