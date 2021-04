Verso Bologna-Inter, probabile turno di riposo per Eriksen: c’è Gagliardini

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, contro i rossoblù dovrebbe toccare a Gagliardini in mezzo al campo

"Handanovic è tornato negativo al Covid e sarà regolarmente in porta, a differenza di de Vrij, costretto a rinviare il rientro, al pari di D’Ambrosio. Spazio a Ranocchia in difesa, mentre Eriksen è reduce dagli impegni con la Danimarca e potrebbe andare inizialmente in panchina a vantaggio di Gagliardini", scrive infatti la Rosea in vista della sfida contro i felsinei.