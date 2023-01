Inter, a Cremona Darmian al posto di Skriniar. Torna Dumfries, chance per Gagliardini?

Dopo la brutta caduta in casa con l'Empoli, l'Inter deve subito rialzare la testa in campionato. Domani sera la squadra di Inzaghi sarà ospite della Cremonese di Ballardini.

"Skriniar, comunque, a Cremona non ci sarà in quanto squalificato e il suo posto verrà ereditato da Matteo Darmian che ha già messo a posto tutti i tasselli del rinnovo fino al 2024 con opzione per la stagione successiva a cifre più contenute. Davanti all’ex torinista domani tornerà a occupare il suo posto Denzel Dumfries", riporta Tuttosport.