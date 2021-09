Sky – Inter, Gagliardini in gruppo. Alla ripresa tornerà tra i convocati di Inzaghi

Il centrocampista dell'Inter si è allenato con il resto della squadra presente ad Appiano Gentile e tornerà a disposizione

Dalle Nazionali arrivano buone notizie per l'Inter con i giocatori nerazzurri in grande forma, soprattutto i sudamericani. Gol per Lautaro e Correa, assist per Vecino che alla ripresa del campionato potrà essere un'alternativa in più per Simone Inzaghi.