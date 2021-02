Verso Inter-Lazio, chi sostituirà Vidal? TS: “Gagliardini favorito su Eriksen”

Roberto Gagliardini potrebbe partire dall'inizio contro la Lazio al posto di Vidal: ballottaggio con Eriksen

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Roberto Gagliardini rimane favorito a sostituire Arturo Vidal contro la Lazio. Nonostante varie fonti caldeggino l'opzione Eriksen dal 1', il quotidiano torinese 'punta' sull'ex Atalanta: "L’ex Atalanta rimane favorito, ma Conte non esclude dai suoi pensieri la conferma del centrocampo visto a Torino martedì, quindi con Barella, Brozovic (entrambi diffidati e dunque a rischio derby, così come Bastoni) ed Eriksen, nel ruolo di mezzala sinistra-secondo regista. L’Inter chiaramente perderebbe qualcosa a livello fisico, ma ne gioverebbe nel comando del gioco", il commento del giornale.

Gagliardini, come detto, è in vantaggio su Eriksen mentre permane il dubbio su Vidal. La contusione rimediata al ginocchio sinistro contro la Fiorentina non è stata ancora smaltita e, come anticipato da Conte, il cileno potrebbe saltare anche il derby. L'altro dubbio di formazione riguarda la fascia sinistra con Perisic favorito su Young e Darmian.