Gagliardini: “Gol dopo 33 partite? Felice, l’ho cercato. Pari importante”

Roberto Gagliardini a Sky Sport ha commentato il pari del Monza sul campo della Lazio. Ecco le parole del centrocampista ex Inter: "Pareggio importante, tutti partecipi, chi ha giocato e chi no, fa bene al morale e potevamo anche vincere e fare qualche gol in più. Gol dopo 33 partite? Sono contento, l’ho cercato questo gol, io ci vado perché sono le mie caratteristiche. Forse è la partita in cui ho giocato meno bene rispetto alle altre. Nel secondo tempo dovevamo avere anche più fiducia, ogni partita miglioriamo sui difetti della precedente".