Inter, si riparte: occhi puntati su Gagliardini, Handanovic, Darmian e Dimarco

Comincia ufficialmente domani la stagione 2021/22 dei nerazzurri: si attendono risposte da diversi elementi

GAGLIARDINI - "Quando Roberto Gagliardini arrivò all’Inter nel gennaio 2017, sembrava destinato a diventare una colonna del centrocampo nerazzurro. Con Spalletti prima e Conte poi, l’ex Atalanta è scalato in panchina, ma ha sempre dato il suo contributo silenzioso, risultando fra i centrocampisti più prolifici sottoporta. Fra le squadre che lo hanno spesso corteggiato, la Lazio di Simone Inzaghi che lo vedeva come possibile alter ero di Milinkovic-Savic . “Gaglia” non partirà titolare, ma chissà che Inzaghi non sappia ulteriormente valorizzarlo".

HANDANOVIC - "Chissà se lo scudetto sul petto e il fatto di essersi finalmente tolto la soddisfazione di aver vinto qualcosa con l'Inter dopo nove stagioni di sofferenza, non liberi da qualche pressione Samir Handanovic . Il portiere e capitano è stato per anni un baluardo della squadra nerazzurra, ma nell'ultimo campionato, nonostante il successo finale, ha avuto dei momenti "no". Certo, in alcune partite è stato fondamentale, ma in altre ha commesso errori che in passato non facevano parte del suo bagaglio tecnico. Ora che ha vinto, ora che ha scritto il suo nome nel libro di storia dell'Inter, Handanovic è pronto a ripartire per dimostrare di essere ancora un top player nel suo ruolo e meritarsi, perché no, il rinnovo di contratto fino al 2023".