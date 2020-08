A pochi minuti dal fischio finale della gara contro lo Shakhtar Donetsk, il calciatore dell’Inter Roberto Gagliardini ha parlato in conferenza stampa: “Ho continuità da qualche mese. Ringrazio il mister per la fiducia. Stiamo facendo buone cose. Oggi abbiamo fatto una partita intelligente da squadra. Ci manca l’ultimo passo per vedere un finale che vogliamo sia roseo“.