Gagliardini: “Giocare con continuità mi aiuta, sto bene. Penso che in ogni partita…”

Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Genoa: “Sto bene, giocare con continuità mi aiuta. Ovvio a giocare ogni tre giorni la fatica si fa sentire. Sono contento, sto bene. Avanti così. Penso che in ogni partita dobbiamo pensare a noi. Se pensiamo a fare le cose come bene e come le facciamo in allenamento possiamo mettere in difficoltà chiunque, fare una grande partita anche oggi. Mi scateno sempre contro il Genoa? Casualità. Vediamo poi stasera a fine partita se sarà ancora così?”