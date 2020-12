Gagliardini fondamentale per l’Inter: “Pretoriano di Conte. Una sua parola chiarisce tutto”

Al netto del pensiero di una parte della tifoseria dell’Inter, si può affermare a pieno titolo che Roberto Gagliardini è ormai un giocatore fondamentale per Antonio Conte e il suo progetto di squadra. Il perché è tutto racchiuso nella parola utilizzata dallo stesso allenatore nerazzurro, che ha definito l’ex centrocampista dell’Atalanta un elemento molto ‘affidabile’ della rosa. Unico per caratteristiche, sempre pronto al sacrificio e agli inserimenti in fase offensiva. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“«Affidabile» è la definizione che Conte ha dato di lui e di altri pretoriani, per spiegarne l’importanza. Perché comunque le caratteristiche di Gagliardini altri in rosa non le hanno. Si pensa sempre, con motivi fondati, al suo ruolo di equilibratore, capace meglio di altri compagni di reparto di interpretare naturalmente anche la fase difensiva, capendo quando restare in copertura. Ma anche quando sganciarsi: per questo anche più incisivo da mezzala che da centrale: con lui l’Inter è più verticale e meno orizzontale“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)