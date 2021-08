Inter, Gagliardini salta anche il Verona: ecco quando tornerà a disposizione

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della seconda giornata di campionato: i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il convincente debutto contro il Genoa, affronta il Verona. Al Bentegodi, come scrive Tuttosport, non ci sarà Roberto...

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della seconda giornata di campionato: i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il convincente debutto contro il Genoa, affronta il Verona. Al Bentegodi, come scrive Tuttosport, non ci sarà Roberto Gagliardini: "Roberto Gagliardini invece contro l'Hellas non ci sarà. Il centrocampista 27enne non sta forzando troppo, ma anche nel suo caso le sensazioni sono più che positive. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, l'ex Atalanta sarà a disposizione di Simone Inzaghi alla ripresa del campionato, dopo la sosta per le Nazionali".