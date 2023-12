Nel pre-partita di Milan-Monza, l’ex Inter Roberto Gagliardini ha parlato così a Sky Sport: “Veniamo per fare la nostra prestazione, siamo una squadra organizzata e strutturata. Possiamo dire la nostra a San Siro, cercheremo di mettere in difficoltà il Milan.Questo è un nuovo capitolo per me, tornare a San Siro è sempre bello, è stata la mia casa per tanti anni. Sono contento della scelta fatta”, le sue dichiarazioni.