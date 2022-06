Inter, Gagliardini vuole più spazio ma non ha offerte: 2 i nomi per sostituirlo

All'Inter dal gennaio del 2017, rincalzo sempre pronto all'uso ma mai elemento centrale del progetto nerazzurro, Roberto Gagliardini avrebbe espresso la volontà di giocare con più continuità. Così scrive il Corriere dello Sport: "Gagliardini, che ha espresso il desiderio di avere più spazio, per il momento non ha offerte (a Londra è stato proposto a intermediari da Ausilio): per la sua eventuale sostituzione sono stati offerti (e valutati con attenzione) Loftus-Cheek del Chelsea ed Ederson della Salernitana".