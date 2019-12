Gagliardini: “Grazie allo staff medico ho stretto i denti: è andata bene. Con Romelu…”

Roberto Gagliardini ha commentato con soddisfazione la vittoria contro il Genoa: “Segno sempre contro il Genoa? Effettivamente è una coincidenza particolare, sono contento di aver aiutato la squadra a vincere questa partita. Ho giocato molto alto largo a sinistra? Sono movimenti preparati anche in base a come si mette in campo l’avversario. Per come giocavano loro soprattutto all’inizio conveniva quindi allargare e creare spazi. La mia condizione? Sono contento e sorpreso anche io. Fino ad una settimana fa faticavo a camminare, zoppicavo. Grazie allo staff medico sono riuscito a sentire meno male e a stringere i denti. Devo dire che è andata molto bene. Lukaku? Quello che ci eravamo detti era capitato. Io gli facevo da supporto e nel gol è andata proprio così”.

(Inter TV)