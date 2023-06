Gagliardini, finita con l’Inter ripartirà col Monza. Firmerà un triennale coi brianzoli

Il centrocampista ha lasciato l'Inter al termine del contratto ed è pronto a in iniziare la sua nuova avventura sempre in Serie a

Non solo D'Ambrosio e Dzeko, a lasciare l'Inter sarà anche Gagliardini. Il centrocampista ha chiuso la sua avventura in nerazzurra con l'ultimo anno di contratto ed è pronto a ripartire con una nuova avventura. Gagliardini, molto probabilmente, rimarrà in Serie A.