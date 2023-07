Gagliardini, no al Betis per il Monza. Oggi le visite: un anno con rinnovo in caso di salvezza

"Dopo Giorgio Cittadini e Armando Izzo per la difesa, ecco il primo innesto per il centrocampo che ha perso al 30 giugno scorso tre elementi (Stefano Sensi, Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia). L’innesto, a costo zero perché svincolato dopo sei stagioni e mezza con l’Inter, permette a Raffaele Palladino di inserire in rosa l’esperienza che potrà servire nella prossima stagione. Oggi Gagliardini sosterrà le visite mediche, nello stesso giorno in cui il Monza si ritrova al centro sportivo “Luigi Berlusconi-Monzello” per iniziare con i test fisici la preparazione al nuovo campionato", riporta La Gazzetta dello Sport.