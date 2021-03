Galante: “Bastoni giovane, sta facendo bene. Può avvicinarsi a Chiellini”

L'ex difensore dell'Inter intervenuto a Tmw Radio ha detto la sua sul difensore dell'Inter che gli ricorda il bianconero

"Chiellini per qualità, caratteristiche, temperamento e carriera è ed è stato un grandissimo difensore, dal quale difficile scappare. Chi gli si può avvicinare per come sta andando secondo me è Bastoni dell'Inter: sta facendo belle cose nonostante la giovane età. Qui però dico una cosa, e ne parlavo con Cannavaro: si diceva che purtroppo il ruolo del difensore è già cambiato. Prima ci allenavamo su duelli uno-contro-uno in area, sui cross, mentre oggi si pensa più a giocarla, a costruire dal basso. Si perdono un po' di quelle cose che ha Chiellini nel DNA, vedo troppi gol facili".