Galante: “Chiellini odia l’Inter? Ci può stare, io la Juve. Su Balotelli e Felipe Melo…”

Intervistato da TuttomercatoWeb, l’ex difensore dell’Inter Fabio Galante ha commentato le parole di Chiellini, nell’autobiografia, sull’Inter e gli ex compagni Balotelli e Felipe Melo: “L’odio sportivo da parte sua verso l’Inter ci può stare essendo da tantissimi anni alla Juve. Allo stesso modo io ho giocato nell’Inter tre anni e cinque nel Torino e posso odiare sportivamente la Juve. Però attaccare due colleghi in questo modo secondo me non è bello anche perché sono in attività. Se doveva dirgli qualcosa a mio parere era meglio se lo faceva di persona. Anche perché avendo fatto una carriera così importante, nel libro avrà sicuramente tante altre cose da raccontare. Conosco molto bene Giorgio, è una splendida persona e da lui non me la sarei aspettata questa uscita”.